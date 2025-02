Laspunta.it - Latina, 35enne di Anzio denunciato per ricettazione

Nella mattinata dell’11 febbraio, i Carabinieri della Stazione diScalo hannoundi, già noto alle forze dell’ordine, per.L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare nell’ambito di un’indagine mirata. Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità la parte anteriore della carrozzeria di un’autovettura, senza che ilfornisse spiegazioni plausibili sul possesso del materiale. L’assenza di documentazione utile a chiarirne la provenienza ha spinto i Carabinieri a sequestrare il pezzo, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il materiale possa essere il provento di un furto. L’indagine si trova ancora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.