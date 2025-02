Ilnapolista.it - L’assurda guerra (commerciale) delle esultanze: ora i giocatori le brevettano e le usano come un’arma

Leggi su Ilnapolista.it

La gente lo ignora, ma i calciatori hanno preso a farsi una(soprattutto)sulle. Il trend è rinfacciare all’avversario i festeggiamenti per un gol, imitando e sbeffeggiando la coreografia. Gli esempi sono tantissimi, negli ultimi mesi, scrive il Telegraph. Da Townsend contro Cristiano Ronaldo, a Myles Lewis-Skelly nella posa meditativa di Erling Haaland, passando per Lewis-Skelly, o Bukayo Saka e James Maddison, o Magalhães e Gyokeres, Maupay e Maddison. L’ha fatto anche Bellingham. Ma non è questo il punto.Il punto, sottolinea il giornale inglese, è la deriva affaristica di ogni frattaglia di questo sport. “I grandi nomi hanno tentato di registrare ufficialmentemarchio le proprie mosse speciali. L’anno scorso, Kylian Mbappé ha presentato una richiesta di protezione dell’immagine di lui che incrocia le braccia e infila le mani sotto le ascelle presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale.