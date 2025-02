Ilfattoquotidiano.it - L’Associated Press non obbedisce sul golfo del Messico. Trump caccia l’agenzia anche dall’aereo presidenziale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storica agenzia di stampa statunitense Associatedcontinua a rifiutarsi di adottare la definizione did’America per quello che ufficialmente rimane ildele Donald, dopo averla esclusa dalla sala stampa della Casa Bianca, la “sfratta” pure dall’Air Force One, l’aereo. In un post su X il vice capo dello staff Taylor Budowich, ha motivato la decisione col fatto che“continua a ignorare il legittimo cambio di nome geografico deld’America” e afferma che si tratta di “una decisione non solo divisiva” ma che “rivelal’impegno delnella disinformazione”.“Sebbene il diritto dell’Ap a un giornalismo irresponsabile e disonesto sia protetto dal Primo Emendamento, ciò non garantisce a quei giornalisti il privilegio di un accesso illimitato a spazi ristretti, come lo Studio Ovale e l’Air Force One.