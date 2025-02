Ilgiorno.it - L’assist di Doni: l’ex calciatore denuncia il furto dell’auto e i carabinieri scoprono la banda di ladri di Land Rover

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 14 febbraio 2025 – A dare impulso all’indagine potrebbe aver contribuito ladifatta dalgiocatore dell’Atalanta, Cristiano. Allo storico capitano, nel mese di settembre di due anni fa, di sera, era stato rubato il Rangerparcheggiato dalle parti dello stadio, in città. Al ritorno l’amara sorpresa: Il suo fuoristrada era sparito. Il 28 dicembre dello stesso anno, il proprietario di unDefender si presentava daidi Curno perre ildella sua vettura lasciata nel parcheggio di un centro commerciale: il telecomando a distanza non rispondeva ai segnali. Nemmeno il tempo di allontanarsi per prendere un nuovo telecomando che il Defender si era volatilizzato. Due colpi abbastanza simili, come i modelli di auto. Il 30 dicembre altra: nel mirino un