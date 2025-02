Ilrestodelcarlino.it - L’Assemblea di Bosco Ospizio: "Non cercate di incantarci. È solo un’operazione immobiliare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pochi giorni fa, nella sede centrale di Campegine, è arrivato l’annuncio da parte di Conad degli imminenti lavori per la nuova sede del supermercato adinsieme ad altre strutture per la collettività; la risposta deldel, a tutela del polmone verde urbano, non si è fatta attendere. "Con tutto il suo collaudatissimo apparato di promozione pubblicitaria - si legge nella nota diffusa dal- Conad ha fatto uso esteso dei rendering con le dimensioni delle piante quali si avrannotra vent’anni, ma utili ora a nascondere l’enormità del parcheggio e del palazzo di 5 piani incombente sull’asilo ’La Villetta’. Largo l’uso di parole suadenti sulla centralizzazione dei servizi, sull’efficacia della piazza nel cementare la comunità, sulle meraviglie di un parco ordinato e pulito contrapposto al nostro, ritenuto degradato e di cui si continua a negare l’esistenza.