L’Arsenal conferma l’attaccante della Germania che combatte per essere in forma per la prossima stagione

2025-02-13 17:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:hato cheKai Haverz subisce un intervento chirurgico per un infortunio al tendine del ginocchio e sta affrontando una battaglia perinper l’inizio.L’Internazionale tedesca ha subito l’infortunio durante la pausa di metàdei Gunners a Dubai e andrà sotto il coltello nei prossimi giorni.La sua assenza per il resto di questa campagna è un duro colpo per, che è già senza una serie di opzioni di attacco.Un aggiornamento medico su Kai Havertz.– Arsenal (@arsenal) 13 febbraio 2025La dichiarazione recitava: “Possiamore che Kai Havertz ha subito un infortunio al tendine del ginocchio durante una sessione di allenamento a Dubai la scorsa settimana.