L’Ariston dei contrari | i bad boys indossano Tiffany

Leggi su .com

Life&People.it Se pensate che i look della terza serata di Sanremo 2025 sarebbero stati più sobri, vi sbagliate di grosso. Mentre il fashion system predicava paillettes e lustrini, sul palco delè esplosa la rivolta del controsenso: badin gioielli, principesse ribelli e rapper in completo sartoriale. Un cortocircuito di stile che ha mandato in tilt ogni certezza.Metamorfosi LeoneNella terza serata del Festival, Miriam Leone orchestra una sinfonia di trasformazioni. Tre atti: l’aristocratica in Armani Privé nero con smeraldi Bulgari, la passionale in rosso soufflé Giambattista Valli, la minimalista in Jil Sander. I capelli ramati, filo conduttore di una performance sartoriale.Miriam Leone by Giambattista ValliLa guerriera Di MorabitoClara indossa 800mila perline di vetro come una moderna Giovanna d’Arco.