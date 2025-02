Ilfoglio.it - L’Anpi vs. Giovanni Gentile: il caso di Castelvetrano

Leggi su Ilfoglio.it

Il risentimento è una dispepsia emotiva per cui il passato si piazza sullo stomaco come un macigno. Non importa quanto tempo è trascorso, le vecchie ferite continuano a sanguinare, e quando sembran. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti