Lanazione.it - L’animale fu appeso ad un palo. Uccise e scuoiò un lupo. Condannato a sette mesi

Colpevole. Di furto e uccisione di unche poi fu scuoiato ead un cartello stradale fra Suvereto e Monterotondo Marittimo. Salvatore Fais, 35enne di Riotorto e titolare di un’azienda agricola nella zona di Monterotondo Marittimo, è statodal giudice Sergio Compagnucci a 7di reclusione e al pagamento per un totale 8mila euro di danni alle associazioni che si sono costituite parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali. La multa invece è di 200 euro. Una sentenza che è arrivata prima che intervenisse la prescrizione dei reati. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche al 35enne e ha emesso la sospensione condizionale della pena. Fais entrò nel mirino degli inquirenti qualche giorno dopo quel macabro ritrovamento delscuoiato. Sono stati i militari e anche il nucleo Nas, a trovare le prove che hanno incastrato il Fais: prima di tutto la presenza del 35enne nel luogo del ritrovamento confermata dalle cellule telefoniche e un’impronta digitale trovata sul cartello di cartonevicino ale in cui dove c’era scritto: "No agli abbattimenti.