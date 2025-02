Lanazione.it - L’amore è un biglietto in due, i baci davanti all’Albero d’oro, le visite speciali ai musei e la festa delle super coppie

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Al museo in due, al cinema, al lume di candela odel, sono infinite le proposte per trascorrere San Valentino. AL RISTORANTE Nei ristoranti della città stasera sarà un tripudio di tavolini per due tra bollicine e piatti da dividere. La caccia alla prenotazione si è scatenata da giorni. AL MUSEO Non solo pietanze e calici, si può smezzare anche l’ingresso al museo. Oggi presentandosi in due sarà possibile visitare la Fortezza Medicea di Arezzo pagando un unico. La Casa Ivan Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, propone per tutta la giornata la promozione «Unper due», consentendo l’ingresso ridotto con la formula 2x1 per tutte le. Qui alle 17 è previsto l’appuntamento «A Casa Bruschi con amore»: visita guidata con momenti romantici ed esclusivi, dove l’arte si fonde con la bellezza della storia e del