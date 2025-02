L’Alzheimer cantato da Cristicchi | racconto romantico o realtà? La neurologa | Testo sincero ma i malati non sono bambini – L’intervista

Leggi su Open.online

Sono più di un milione le persone in Italia che vivono con una demenza, 600mila hanno conosciuto l'Alzheimer e insieme a loro migliaia di caregiver: il loro aiuto costante deve spesso fare i conti con un mondo, in molti casi familiare, totalmente stravolto da una malattia dura e complessa. L'eco di questa realtà è arrivata sul palco del Festival di Sanremo con una buona dose di dubbi e polemiche: uno dei pochi cantautori in gara, Simone Cristicchi, decide di mettere al centro la sua esperienza personale con una madre malata e ormai – a sua detta – tornata bambina. Quando sarai piccola ha suscitato non poche polemiche sul modo più giusto di raccontare e comunicare l'impatto di una malattia così crudele anche su chi vive attorno alla persona malata: l'accusa fondamentale, mossa da Selvaggia Lucarelli e poi ripresa più volte da chi racconta di aver vissuto la stessa esperienza del cantante, è quella di romanticizzare una condizione che, al contrario, si rivela spesso portatrice di rabbia e frustrazione.