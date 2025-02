Lanazione.it - Ladri assaltano la pizzeria, forzata la porta principale e svuotato il registratore di cassa

Perugia, 14 febbraio 2025 – Attività commerciali ancora una volta presi di mira dai. Danni più del valore del bottino messo insieme, ma evidentemente sufficiente per rischiare il colpo comunque. Questa volta, il colpo è stato compiuto in via Diaz, a Madonna Alta, in una. Dove i, secondo quanto ricostruito, sono entrati forzando lad’ingresso. Una volta all’interno dell’esercizio pubblico, gli autori del colpo sarebbero andati diretti verso ildi. Dove hanno trovato il fondoe nulla più. All’incirca un centinaio di euro. Il furto è stato compiuto intorno alle 4 di mattina, quando l’allarme, collegato a un istituto di vigilanza privata è entrato in funzione. Sul posto anche una pattuglia della polizia che ha potuto raccogliere il racconto del titolare dellastessa, intervenuto per primo.