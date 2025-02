Casertanews.it - Ladra di formaggi colpisce un supermercato: due furti in una settimana

Ormai si ruba di tutto. Non solo oggetti di valore, ma anche prodotti alimentare di poche decine di euro. E’ il caso delTrusio di Santa Maria a Vico, dove in unauna donna ha messo a segno didi cibi di vario genere. Come ripreso dalle telecamere di sorveglianza.