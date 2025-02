Ilrestodelcarlino.it - L’acquisto on line era una truffa. Denunciato un 36enne campano

Vede un annuncio perdi un obiettivo per una fotocamera, ma finisce vittima dion. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, al termine delle indagini, hannoall’autorità giudiziaria un uomo di 36 anni di origini campane, residente a Pistoia e già noto alle forze dell’ordine, per unaon. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata nel mese di dicembre da un uomo di 64 anni di Monte San Giusto, il quale, interessato aldi un obiettivo per fotocamera, aveva risposto a un annuncio pubblicato su una piattaforma web di vendita on. La vittima, come da accordi presi con il sedicente venditore, aveva effettuato il pagamento con un bonifico bancario, ma non aveva mai ricevuto l’oggetto acquistato. Grazie alla tracciabilità del flusso finanziario, i carabinieri sono riusciti a individuare il titolare del conto corrente su cui era stato accreditato l’importo del bonifico, arrivando così al nome del