La violenza dell'amore, e il confine fragile tra bene e male

In una citta? Occidente ormai c’e? buio e c’e? un divano e steso sul divano c’e? il cadavere di un maschio bianco quarantenne con la faccia di un testimonial della Kinder invecchiato e la testa rotta da quattro colpi di bistecchiera antiaderente.Prima che la notizia tonifichi le coscienze di chi se non altro non ha accoppato nessuno; prima che i grugni dei protagonisti diventino familiari al pubblico per qualche giorno e poi sprofondino nell’oblio per l’eternita?; prima che sociologi e psicologi e criminologi e astrologi risolvano l’enigma umano con i conti del macellaio; prima che il nostro mondo, nella certezza che la morte sia un’eccezione riservata a vittime e colpevoli e imprudenti, celebri la sua quotidiana festicciola del sopravvissuto; prima che tra poche ore succeda tutto cio?, ascoltate la storia dalla voce di chi non puo? non conoscerla