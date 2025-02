Lanazione.it - La Uil alza la voce: "Serve più sorveglianza"

FIRENZEPresenza costante delle forze dell’ordine, videopotenziata, formazione e sensibilizzazione e certezza della pena. Queste le richieste della Uil Fpl dopo la doppia aggressione ai danni del personale sanitario avvenuta all’ospedale di Careggi, con dieci feriti per mano di due degenti che, contemporaneamente, hanno dato in escandescenze. "Questi fatti, che sembrano usciti da un bollettino di guerra, rappresentano la dura realtà quotidiana dei nostri operatori sanitari. Le aggressioni non sono episodi isolati: costituiscono un fenomeno sistemico, in continua crescita e minaccioso. Non si tratta solo di attacchi contro singoli lavoratori, ma di un attacco al sistema sanitario pubblico, già provato dai continui tagli alla sanità, che aggravano ulteriormente il clima di insicurezza.