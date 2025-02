Ilgiorno.it - La truffa del finto ministro Crosetto: i due indagati hanno precedenti, caccia a complici italiani

Milano, 14 febbraio 2025 –deii dueper lanei confronti di diversi nomi illustri dell’imprenditoria e della finanza italiana messa in atto usando il nome deldella Difesa Guido. Il gruppo criminale ha chiesto ingenti somme alle potenziali vittime spacciandosi – anche attraverso l’uso di programmi di intelligenza artificiale – per lo stessoo per uno dei suoi collaboratori, con la scusa di dover “pagare un riscatto per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente”. Uno dei due olandesi, a cui è riconducibile uno dei conti su cui è stata trovata la cifra del raggiro a Massimo Moratti, haper spaccio di droga. Anche l'altro titolare del conto bancario 'congelato' è già noto ma avrebbepiù lievi. Ma i due, due adulti di 50 e 60 anni, avrebbe agito con altri: la procura di Milano è convinta che delle rete facciano parte più, visto il concentrarsi proprio su certi cognomi famosi.