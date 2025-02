Gqitalia.it - La traduzione di Yes I know my way, uno dei brani simbolo di Pino Daniele, permette a tutti di apprezzarne la profondità

Yes Imy Way è una delle canzoni più iconiche di, ed è contenuta nell'album Nero a metà del 1980. Mescola elementi di blues, jazz, funk e la tradizione musicale napoletana, ed è un perfetto esempio dello stile unico di un autore, che sapeva mescolare sonorità diverse creando un sound personale e inconfondibile.Nel testo, il protagonista afferma di "conoscere la propria strada" (detta in inglese appunto "way"), concetto interpretabile in diversi modi. La canzone sembra parlare di una persona che, nonostante le difficoltà e le incertezze della vita, segue comunque una sua direzione ben tracciata, forte di una consapevolezza interiore che la guida. Questa "strada" non è necessariamente facile, ma la sicurezza del percorso scelto è ciò che caratterizza la sua vita. Secondo alcuni, quicelebra l’autosufficienza, la consapevolezza e la forza di seguire il proprio cammino, quell'arte di arrangiarsi, quel napulitano ca se fa sicco, ma nun more, ossia che riesce a restare attaccato alla vita che ha scelto anche a dispetto delle avversità e dei nemici, veri o immaginati.