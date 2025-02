Liberoquotidiano.it - "La terapia cortisonica non basta più": pesanti indiscrezioni sul Papa ricoverato. E chi lo ha vista...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa mattina, al termine delle udienze,Francesco è statoal Policlinico Agostino Gemelli "per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". A renderlo noto una comunicazione della sala stampa della Santa Sede. È la quarta volta cheFrancesco vienenel Policlinico romano, ricorda Vatican News. Da diversi giorni lo stesso Pontefice aveva parlato pubblicamente della bronchite che non gli ha sempre permesso di leggere per intero le catechesi, le omelie e i discorsi preparati. Mercoledì il pontefice, nel corso dell'udienza generale in aula Paolo VI, si era visto costretto a interrompere la lettura della catechesi: "E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che perché io con la mia bronchite non posso ancora, spero che la prossima volta possa".