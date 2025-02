Ilfattoquotidiano.it - La Tari è sempre più costosa: la classifica delle città dove si paga di più. Al Sud costa il doppio, ecco perché

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La, la tassa destinata a coprire i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, continua a rappresentare un peso significativo per le famiglie italiane. Introdotta nel 2014 in sostituzioneprecedenti imposte comunali sui rifiuti, il suo importo varia da, con differenze sostanziali tra Nord e Sud. Un recente studio della Uil, condotto dal servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali del sindacato e diretto dal segreo confederale Santo Biondo, ha analizzato i costi dellain tutto il Paese, evidenziando alcune tendenze preoccupanti, come riporta SkyTg24.Il dato più eclatante emerso riguarda Pisa, che si conferma lacon lapiù alta: nel 2023 il costo medio a famiglia ha raggiunto i 595 euro. Segue Brindisi con 518 euro, poi Trapani (511 euro), Genova (508 euro), Pistoia (504 euro) e Napoli (493 euro).