La storica trattoria di Roma amata da Roberto Benigni per la sua cacio e pepe

è il super ospite della quarta serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo 2025. Che il noto attore e regista italiano fosse appassionato di versi poetici è cosa nota, molte volte in televisione ha decantato sonetti e non solo, famosa la sua esegesi della Divina Commedia portata a teatro nello spettacolo Tutto Dante, ma anche in televisione. Eppure,ha un’altra grande passione, il cibo e di una cosa è ghiotto: la, soprattutto quella dellana Felice a Testaccio a cui ha dedicato anche una poesia.La poesia dedicata alladiLa poesia difu composta nel maggio del 2000 e scritta a mano con penna rossa su foglio bianco. Il locale la incorniciò e la mostra ancora oggi con orgoglio. Recitava così:Ho visto il monumento a Porta Pia, quel grande bersagliere col pennacchio.