Ilnapolista.it - La spy story Tortu-Jacobs. Il ruolo del fratello manager, la rivalità anche nelle sponsorizzazioni (Il Fatto)

La spy. Ildel, la(Il)Marcelnon commenta. Ma dopo aver letto del presunto dossieraggio avviato ai suoi danni da Giacomodel Filppo, con cui ha vinto un oro nella staffetta 4×100, il suo staff ha dato mandato ai legali di valutare una denuncia come parte lesa.Ilsi chiede se rivedremo ancoracorrere insieme.Perché mentre correvano insieme, l’entourage di uno avrebbe cercato di distruggere la carriera dell’altro. Dopo il caso di dossieraggio rivelato ieri dal, nulla potrà essere come prima nell’atletica italiana.Tra il 2020 e il 2021, Giacomo(non indagato),di Filippo, avrebbe commissionato agli spioni di Equalize delle indagini su: analisi e intercettazioni per confermare i sospetti di doping, mai dimostrati, nemmeno con questi accessi illegali.