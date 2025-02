Lanazione.it - La Spezia è la città con la tassa sui rifiuti più bassa d’Italia

La, 14 febbraio 2025 – Secondo l’analisi annuale condotta dalla Uil Nazionale sui costi della Tari nellecapoluogo, Laè lacon lapiùdi tutto il Paese. Lo studio della Uil ha preso in esame le delibere comunali sulle tariffe Tari, incrociandole con le quote dei redditi netti delle famiglie. L’analisi è stata condotta su una famiglia tipo composta da quattro persone, con un appartamento di 80 metri quadrati e un Isee inferiore ai 25.000 euro. Dai dati emerge che, per questa tipologia di nucleo familiare, la spesa annuale per la Tari allaè di 170,34 euro, ben al di sotto della media nazionale di 377,77 euro e significativamente inferiore rispetto ad altre. Il trend positivo è confermato anche dall’andamento degli ultimi anni: nel 2016 la Tari per la famiglia campione era di 261,58 euro, mentre oggi si attesta a 170,34 euro, con un calo del 35% in meno di dieci anni.