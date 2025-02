Sport.quotidiano.net - La Sir Perugia prepara il rush finale. Carotti: "Lavoriamo bene e con qualità"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La settimana completa, senza impegni infrasettimanali, consente ai Block Devils di intensificare il lavoro fisico e curare anche i minimi dettagli. Si avvicina il match con l’Allianz Milano (in programma domenica alle 18), e lo staff tecnico bianconero continua a lavorare ottimizzando al massimo il momento, alternando l’allenamento tecnico tattico sul taraflex a sedute in palestra. La Sirieri ha sostenuto una sessione in sala pesi, sotto la guida di Sebastian. "Nell’area fisica – spiega iltore atletico della squadra – stiamo ottimizzando il lavoro, approfittando della possibilità di avere delle “settimane tipo”. Questo ci permette continuare a lavorare sulla forza in tutte le sue manifestazioni alternando anche sedute preventive e di lavoro tecnico sul taraflex". Il lavoro in sala pesi procede di pari passo con il lavoro tattico sul rettangolo di gioco, che si evolve in intensità ora che siamo aldi regular season.