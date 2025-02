Formiche.net - La sfiducia di Santanchè, la pasta di Mollicone, la stanchezza di Meloni. Queste le avete viste?

Non sono settimane leggere, e non solo per la politica italiana, ma per smaltire un po’ di tensione c’è chi sceglie di celebrare la cucina italiana con un bel piatto di. Come Federico, che ne ha approfittato per mangiare i piatti della cucina del ristorante “Il vero Alfredo” per aprire il fine settimana.Un fine settimana che ha visto il leader della Lega nonché ministro nonché vicepremier partecipare alla riunione del gruppo dei Patrioti, che si sono visti proprio sabato e domenica a Madrid. Non è mancato il selfie di gruppo. È di questa settimana anche l’incontro tra Kaja Kallas e Antonio Tajani, che le ha fatto da Cicerone per le vie di Roma.E ancora, presentazioni di libri e convegni con Pier Ferdinando Casini, Massimo D’Alema, Giulio Tremonti, senza dimenticare il voto dialla ministra del Turismo Daniela Santanché.