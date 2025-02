Ultimouomo.com - La Serie A può essere esportata all'estero?

La settimana scorsa sono stato a Parigi per seguire l’ormai consueto appuntamento con l’NBA in Europa di fine gennaio. Ho trovato quello che mi aspettavo: l’attenzione spropositata per Victor Wembanyama ovviamente, e il successo di pubblico e critica, come certificano i numeri dell’evento, chiamato con un pizzico di enfasi eccessiva NBA Global Games. Certo, questa edizione è stata condizionata dall’organizzata a casa del prossimo dominatore della Lega, ma sono in linea con quelli messi su l’anno scorso da Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets, o l’anno prima da Chicago Bulls e Detroit Pistons.La buona riuscita è sotto gli occhi di tutti: i record di coinvolgimento annunciati dalla stessa NBA, il doppio sold out (istantaneo) dell’Accor Arena, l’atmosfera intorno all’evento, il boom di audience televisiva, l’interesse generato sui social e via dicendo, nonostante si trattasse di due partite di regular season di relativa importanza, e con ben poco pathos (140-110 la prima, 136-98 la seconda).