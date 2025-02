Ultimouomo.com - La sciatrice italiana più vincente di sempre

C’è stato un momento in cui, chi era davanti alla televisione ieri pomeriggio verso le 14:10, ha pensato che fosse finita. Era in corso la seconda manche del gigante femminile dei Mondiali di Saalbach, in Austria, e a metà gara un’era in testa. Federica Brignone doveva ancora scendere, ma dopo tante atlete sul filo di lana, che si superavano o arrivavano dietro di pochissimi centesimi, Alice Robinson aveva fatto la manche della vita. È una predestinata, Robinson: il suo primo podio in Coppa del Mondo è arrivato quando non era ancora maggiorenne, ha già vinto in gigante quest’anno e ha rifilato quasi due secondi a tutte.Da leader della gara era appena stata scalzata Thea Louise Stjernesund: per un solo centesimo da Paula Moltzan. Stjernesund, che non ha mai vinto né in Coppa del Mondo né ai Mondiali a livello individuale, è scoppiata in un pianto inconsolabile.