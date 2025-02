Quotidiano.net - La scaletta di Sanremo 2025 in Pdf: stasera i duetti. Orari definitivi di uscita di cantanti e ospiti nella quarta serata

, 14 febbraio– Ladelladel Festival di, tradizionalmente dedicata ai, sarà aperta da Roberto Benigni. Un annuncio a sorpresa quello del direttore artistico Carlo Conti, che ha spiegato di doversi assentare proprio per andare a incontrare l'attore toscano. "Per me è un sogno che si realizza", ha detto Conti. Ma ladiprevedeva già una buona dose di emozione con ie le cover degli artisti in gara, quest'anno aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. Tra questi, spiccano gli omaggi a Fabrizio De André, Pino Daniele e Franco Califano. La classifica finale, decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Sala Stampa (33%), determina il vincitore della, risultato che però non incide su quello finale. Co-conduttori Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari, che è già salita sul palco dell'Ariston nel 2012, con Gianni Morandi.