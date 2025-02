Davidemaggio.it - La rossa, la bionda e la mora meritavano di più

“Devo ringraziarti, Carlo, per avermi voluto al tuo fianco in questa edizione in cui ci sono più conduttori che cantanti“. Così ha esordito Katia Follesa a Sanremo 2025, e come darle torto? Ogni sera su quel palco c’è una folla di persone e se l’accumulo crea movimento e vitalità, di contro impedisce di approfondire laddove varrebbe la pena. Come in questo caso.La Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini come co-conduttrici si sono rivelate azzeccate (e glamour anche in pigiama, il che non guasta). Molto diverse tra loro e per questo proposte prevalentemente a compartimenti stagni, ma tutte e tre spigliate e capaci di fare da spalla.Il potenziale di Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini è stato un po’ sprecatoLa prima con la sua comicità, che l’ha portata ad incassare le finte angherie di Conti ma anche a baciare Simon Le Bon; la seconda con la sua bellezza meno algida del solito e l’eleganza innata, la terza con la frizzante spontaneità di chi non vuole dimostrare nulla e si gode il momento.