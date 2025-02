Liberoquotidiano.it - La Roma strappa un pareggio prezioso a Porto, tutto rimandato al ritorno: Ranieri all'Olimpico si gioca tutto

Gioco, cuore e sofferenza. Ma anche la consapevolezza di un'occasione mancata. In Europa però ogni disattenzione si paga a caro prezzo e non si fanno sconti. Non basta oltre un'ora di fredda lucidità e personalità ad unanella sua migliore versione 'europea', per andare inre una vittoria in casa dei lusitani, dote che sarebbe stata quantomai preziosa da portarsi all'tra una settimana per puntare agli ottavi di Europa League. Alla rete meritata sul finire del primo tempo di Celik, a suggello di una prima frazione quasi perfetta, ha risposto Moura con un tiro deviato al 67' che ha cambiato l'inerzia di un match che sembrava incanalato sui binari della sicurezza e che di colpo, con l'espulsione di Cristante al 72', si è tramutato in una montagna di sofferenza. E' servito il carattere e una tenace resilienza per tenersi stretto un 1-1 comunque positivo, che conferma la maturità di una squadra, capace di resistere alla tempesta finale.