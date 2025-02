Oasport.it - La Roma pareggia con il Porto in Europa League: la qualificazione agli ottavi si deciderà al ritorno

Lahato con ilper 1-1 nel playoff d’andata dell’. Primo tempo infarcito di cartellini gialli: Pellegrini, Celik, Kone, Baldanzi tra gli ospiti; Moura e Varela tra i padroni di casa. In pieno recupero i giallorossi sono passati in vantaggio con la stoccata di Celik: Baldanzi ha recuperato un pallone sulla trequarti, ha servito Dovbyk che poi ha trovato un buon varco per il tiro vincente del compagno di squadra.Nel cuore della ripresa ighesi hanno trovato il gol del pareggio con un tiro di Moura deviato dal limite dell’area. Cinque minuti più tardi laè rimasta in dieci per il rosso inflitto a Cristante, in ritardo su Borges. Ilha spinto negli ultimi venti minuti cercando di sfruttare la superiorità numerica, ma i ragazzi di Ranieri si sono ben difesi.