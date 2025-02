La Roma di un volta raccontata da chi l’ha vissuta | Pasquale Pes a Fiumicino con gli ex campioni giallorossi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 febbraio 2025 – Un salto indietro nel tempo, un tempo giallorosso, insieme a chi quella storia non solo, mafatta. CosìPes, imprenditore ed ex dirigente sportivo nella As, ha presentato il suo libro autobiografico “Fermarsi in tempo. La, i maestri e un cavallo vincente”, nell’Aula consiliare del Comune di.Ed è subito nostalgia quando fra i relatori ci sono idel calcio di una, quello fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni: Sebino Nela, Antonio Tempestilli, Odoacre Chierico, Antonio Di Carlo, Alberto Faccini e Massimiliano Cappioli. Sono loro, alcuni dei protagonisti dello scudetto del 1982-83, ai tempi di Dino Viola e sotto la guida di Nils Liedholm e della vittoria sfumata nella finale della Coppa dei, perché nel calcio si sa si vince o si perde, come a volte nella vita.