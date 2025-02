Quotidiano.net - La rivoluzione silenziosa del welfare aziendale in Italia: innovazione e benessere al centro. La sfida di Growens

Nel panorama del lavoro in, unasta trasformando il modo in cui le aziende si relazionano ai propri dipendenti: il. Da benefit tradizionali come i buoni pasto o assicurazioni sanitarie, si sta passando a pacchetti sempre più innovativi che mettono alildella persona e, soprattutto, il tempo. Tra le realtà che stanno facendo scuola in questo campo si trovano i soliti grandi nomi, ma anche alcune sorprese. Alcuni esempi virtuosi del Belpaese includono Luxottica, che offre borse di studio e supporto sanitario ai dipendenti, Barilla, pioniera della flessibilità oraria e del sostegno alle famiglie o Intesa Sanpaolo che promuove dai rimborsi per attività sportive e culturali ai contributi per la formazione dei figli. Pur sembrando ancora indietro rispetto a Europa e Stati Uniti, però, se paesi come la Spagna stanno introducendo normative avanzate per la parità di trattamento e la non discriminazione, poche aziende guardano ancora alinteso come tempo libero, per manager e dipendenti, preferendo mantenere il focus su benefit tradizionali come il lavoro flessibile e i supporti economici per la genitorialità.