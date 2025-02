La rivelazione fa arrabbiare la Ferrari | lo hanno rubato

Leggi su Sportface.it

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno lacha ha fatto infuriare i dirigenti della. Il caso è passato come uno dei furti più iconici della Formula 1, ma non c’è stato niente di illegale. Laha decisamente voltato pagina in questa stagione, grazie all’arrivo di Lewis Hamilton a bordo della monoposto che nel 2025 avrà tanto da dire e, soprattutto, da fare. Sarà una stagione decisiva per la scuderia di Maranello, che proprio lo scorso anno ha mostrato cenni di ripresa dopo anni di alti e bassi che tutti possiamo ricordare bene. Il Cavallino Rampante ha scavalcato la Red Bull nel campionato costruttori 2024 e l’obiettivo della stagione ormai alle porte è quello di risalire anche nel mondiale piloti, monopolizzato negli ultimi quattro anni da Max Verstappen.Certo, non sarà facile prevalere contro Mercedes, Red Bull e McLaren, ma a Maranello la coppia Leclerc-Hamilton rischia di farci divertire parecchio.