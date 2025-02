Formiche.net - La reazione dell’Europa alla mossa di Trump sull’Ucraina

La telefonata tra il presidente statunitense Donalde quello russo Vladimir Putin è stato un vero spartiacque. Non solo per quel che riguarda il conflitto in Ucraina, ma anche per il futuro dei rapporti transatlantici. Nelle capitali del Vecchio continente, Kyiv compresa, due cose sono oramai divenute ben chiare a tutti: la prima è che l’azione di politica estera di Washington sarà molto più autoriferita rispetto al passato, come evidenziato dalle dinamiche della conversazione telefonica tra la Casa Bianca e il Cremlino; la seconda è che anche la solidarietà e l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei suoi partner al di qua dell’Atlantico saranno caratterizzati dalle logiche transazionali tanto care al nuovo leader americano.Una nuova realtà che si plastifica nelle parole pronunciate da alcuni dei leader europei.