Ilfattoquotidiano.it - La procura di Milano indaga su Amazon per frode fiscale. Il colosso potrebbe dover pagare fino a 3 miliardi

Ladistando il gruppoper una presuntada 1,2di euro. Calcolando anche sanzioni ed interessi si salea 3, che riguardano condotte illecite realizzate nel 2019, 2020 e 2021. A darne notizia è il Corriere della Sera. Nell’inchiesta sonoti anche tre top manager dell’azienda. L’inchiesta, coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Guardia di Finanza di Monza, è stata aperta nel 2021 dopo alcuni controlli di routine. In passato le Fiamme Gialle hanno anche effettuato perquisizioni e acquisizioni per ricostruire, a partire dal 2019, la tipologia di business deldi Jeff Bezos, a partire dalla suddivisione dei venditori e tracciando i percorsi della merce, per verificare se sia o meno stata rispettata la normativa relativa a tasse e imposte, come dazi doganali o Iva.