Milanotoday.it - La procura chiede l'archiviazione per Fedez sul pestaggio di Iovino

Leggi su Milanotoday.it

Ladi Milano ha chiesto di archiviare l'indagine per rissa, lesioni e percosse in concorso a carico di Federico Leonardo Lucia, in arte, per l'agguato tra il 21-22 aprile 2024 ai danni del personal trainer Cristianoa Milano dopo una lite scoppiata poche ore prima nel locale.