Liberoquotidiano.it - La portavoce di Donald che a ventisette anni azzanna i giornalisti dem

Qualunque faccenda stavate sbrigando il 24 agosto del 1997 era certamente meno promettente di quella di cui si stava occupando la signora Leavitt: mettere al mondo sua figlia, Katrine, che a 27 (detiene il primato di più giovanedella Casa Bianca. Potremmo fare spallucce, sotto la voce «persone che hanno fatto cose ragguardevoli a 27» c'è anche Luigi Di Maio vicepresidente della Camera, eppure questa giovane donna non ha solo splendidi capelli. La stampa americana si è soffermata sulla chioma perché, dicono, intorno aTrump hanno tutte una capigliatura tradizionale, espressione tricologica dei valori MAGA: molto femminile, che richiede cura e lunghe preparazioni. Se state pensando «se fossero uomini nessuno parlerebbe dei loro capelli» potete smettere: non si parla dei capelli degli uomini perché o non ne hanno o ne hanno pochi o sono brutti, in ogni caso non sono interessanti (a meno che non si tratti del ciuffo di Trump, e infatti di quello si parla).