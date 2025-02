Tarantinitime.it - La Polizia scopre e sequestra officina meccanica abusiva

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLadi Stato, nell’ambito delle attività di controllo di tipo amministrativo, ha riscontrato diverse irregolarità presso un’di Sava.I poliziotti del Commissariato di P.S. di Manduria hannoproceduto all’identificazione del titolare dell’esercizio commerciale nonché proprietario dell’immobile e dell’intera area circostante ove erano stati parcheggiati alcuni veicoli in fase di riparazione.Invitato ad esibire la documentazione attestante la regolarità dell’attività commerciale, il titolare ha riferito ai poliziotti di non esserne in possesso in quanto l’attività era totalmente priva di qualsivoglia autorizzazione.All’interno dell’auterano presenti quattro autovetture mentre nel piazzale antistante, di pertinenza dell’esercizio commerciale, erano parcheggiati diversiveicoli.