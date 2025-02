Ilrestodelcarlino.it - La polemica sugli eventi: "Grande festival in arrivo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il centro muore senzae le attività finiscono per agonizzare, ha lamentato il titolare del ristorante Semplice in via Zeffirino Re, aperto nell’estate del 2021 e che il 9 marzo chiuderà i battenti. Un j’accuse all’amministrazione comunale a cui vengono rinfacciati immobilismo e scarsa propensione a coinvolgere le attività. Come replica l’amministrazione comunale che dal Comune vede nelle strade adiacenti rinfoltirsi le vetrine spente con un crescente senso di degrado urbano? "Va fatta una premessa. ll sistema del commercio sta attraversando una profonda trasformazione – afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari –. Limitarsi a scattare istantanee di una realtà in continua e impetuosa evoluzione non aiuta né a comprendere la direzione che stiamo prendendo né a individuare soluzioni utili per tutti".