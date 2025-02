Gamberorosso.it - "La pizza è la mia cena del condannato". Rose Villain svela i suoi peccati in cucina

Sanremo è la città della musica, ma anche dei riti. Colazioni veloci prima delle prove, pause caffè tra interviste e incontri nei locali storici. Quest'anno, tra i protagonisti del Festival, c’è l’ammiratissima, accolta sul palco dell’Ariston con un grido diventato già tormentone: “Si ‘na pret”.Manon si ferma alla musica. Il suoCafé, in via Carli 6 (uno dei pop-up dei musicisti sparsi nella città, ndr) è un luogo in cui i fan possono entrare nel suo mondo, incontrarla tra un’esibizione e l’altra e, soprattutto, assaggiare le praline create con Ernst Knam, «al cioccolato fondente, con una crema di lamponi freschi da sballo». E poi c’è il BlueAlproccino, nato dalla collaborazione con Alpro: un cappuccino azzurro come il cielo della Riviera e i capelli di, che incarna alla perfezione la sua identità artistica.