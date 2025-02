Linkiesta.it - La pizza all’ananas è promossa se a farla è Corrado Scaglione

«Era ora di farlo». Non ha dubbiiolo pluripremiato e apprezzatissimo: nella sua Enosteria Lipen a Canonica di Triuggio, in piena Brianza, i tempi erano maturi per dare nuova dignità a unadiscussa e vituperata, famosa e famigerata, quella. Un’operazione destinata a far discutere fin dal momento in cui, a ottobre, laè entrata in menu. Ma non fraintendiamo: «Non si tratta di un oltraggio all’opinione comune. Piuttosto, di una riscrittura a modo nostro: usando l’ananas fresco ed eliminando l’ananas in scatola, prodotto che rovina quello che è in realtà un abbinamento quasi centenario. In Oriente l’ananas si propone con il pollo, o con il maiale, in piatti gustosi e speziati. Abbiamo poi aggiunto il nostro prosciutto, il cotto Rovagnati all’Italiana, caratterizzato da una dose di grasso che crea equilibrio con l’acidità dell’ananas.