La Pimpa compie 50 anni, grande festa con Altan a Milano

Un omaggio allae al suo geniale demiurgo, Francesco Tullio, nell'anno in cuimezzo secolo la cagnolina a pois rossi più amata dai giovani e giovanissimi di tante generazioni: questo il filo rosso dell'incontro in programma sabato 15 febbraio, alle ore 10, nella Arena della Libreria Mondadori Duomo a, nell'ambito del cartellone letterario "Un viaggio da fare 2025", curato da Massimiliano Finazzer Flory e promosso dall'Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la partnership organizzativa di Fondazione Pordenonelegge e con la partecipazione di grandi voci della cultura e dello spettacolo. "Viaggio per immagini.50, i fumetti e le vignette di" è il titolo dell'evento che vedrà protagonista, il celeberrimo cartoonist italiano, amato per la fulminea verve delle sue vignette ma anche per la tenera poesia dei personaggi che parlano ai giovani lettori.