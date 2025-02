Ilgiorno.it - La partita finita male. Botte a un pensionato. Si apre il processo

Il 9 luglio 2023 Salvatore Pacilio, 59 anni, durante una lite per unaa carte aveva colpito con una sedia undi 78 anni di Cabiate, Giampiero Colombo. L’uomo era stramazzato a terra: trauma cranico con emorragia interna e quattro mesi di ricovero, al termine del quale non aveva mai recuperato le condizioni minime di autosufficienza, finendo in una residenza sanitaria. A carico di Pacilio, ora si è aperto a Como ildibattimentale. È accusato di lesioni personali gravissime, aggravate dai futili motivi. Colombo nel frattempo deceduto per altre cause, ma i familiari si sono costituiti parte civile.