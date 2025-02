La nuova Yalta

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Europa sarà tenuta fuori dal negoziato per l’Ucraina. Ma perché? E non reagirà? Com’è possibile?Wanda Massivia emailGentile lettrice, l’Europa non farà niente. Cito un articolo di Euractive, che è il sito informativo dell’Ue, intitolato “Umiliazione dell’Europa”. Vi si legge: “L’Ucraina sarà gettata nel fiume e l’Europa rimarrà sulla riva a guardare. Si è tentati di dire che l’Ue dovrebbe pensare alle opzioni a sua disposizione. Ma il fatto è che non ha opzioni. E tutti, a partire da Trump e la sua cricca, lo sanno”. Aggiungo che non è un male. L’Ue vuole partecipare al negoziato per boicottarlo. Il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, parlando ai ministri della Nato, l’altro ieri ha detto: “Non si pensi che lo Zio Sam sia lo Zio Fesso”. Più chiaro di così si muore. Euractive scrive: “Mai come ora l’Europa era stata portata al guinzaglio come un’apprezzata prostituta”.