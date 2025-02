Ilnapolista.it - La nuova vita di Pistorius: è tornato in forma, e ha una nuova fidanzata che somiglia a quella che uccise

Oscarè uscito di prigione 13 mesi fa. Tredici anni dopo aver ucciso Reeva Steenkamp, ??la sua. Il Telegraph racconta la “” di uno dei personaggi più controversi dello sport mondiale. “Al momento sta lavorando duramente a livello fisico: corre, è in palestra e cerca di rimettersi in”, spiega Mark Williams-Thomas, un detective diventato conduttore radiofonico che resta in contatto regolare con. “L’esercizio è sempre stato molto importante per Oscar. Sa quanto sia importante mantenersi ine in salute. Quando è uscito di prigione, era l’ombra di se stesso. Nei primi giorni, gli parlavo ed era profondamente esausto, mentalmente e fisicamente. Ora sta molto meglio”.Il Telegraph scrive che si dedica al volontariato spazzando i pavimenti in una chiesa vicina, “ma una grande quantità di tempo la spende dietro le mura della lussuosa casa a Wakkerstroom, di proprietà dello zio Albert, un imprenditore di successo che sostiene Donald Trump.