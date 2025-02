Tpi.it - La nuova stella di Broadway: il testo della canzone (cover) di Rkomi e Francesca Michielin a Sanremo 2025

Ladi: il) diQual è ildi Ladi, la) cantata daal Festival di? Ecco le parole del brano:Lui era un businessman con un’idea in testaLei ballerina di jazzLeggeva William Blake vicino a una finestraLui beveva caffèGuardando quelle gambe muoversi pensò: “È una!”Pensava a Fred AstaireE chi non ha mai visto nascere una DeaE chi non ha mai visto nascere una DeaNon lo sa che cos’è la felicitàLui, garofano rosso e paroleUna vecchia CabrioletLei, vestita come la RogersFulmini e saette lassùNel cielo blu, il loro nomeArgento fra le stelleNew York, New YorkÈ una scommessa d’amoreTu chiamami e ti vestiròCome unadiNew York, New YorkÈ una scommessa d’amoreTu chiamami e ti vestiròCome unadi.