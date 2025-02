Quotidiano.net - La nuova classifica di Sanremo 2025 e come è andata la terza serata

Leggi su Quotidiano.net

, 14 febbraio- E anche ladel Festival disi è conclusa in ordine e soprattutto in tempo, la firma inconfondibile di Carlo Conti. Al suo fianco questa volta un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Si sono esibiti per la seconda volta i restanti 14 cantanti in gara. Non solo: ha avuto luogo anche la finale della sezione Nuove Proposte, nella quale ha trionfato Settembre con 'Vertebre'. (L-R)Festival host and artistic director Carlo Conti, Italian actor Miriam Leone, Italian singer Elettra Lamborghini and Italian actor Katia Follesa on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 13 February. The music festival will run from 11 to 15 February