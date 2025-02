Sport.quotidiano.net - La novità nell’u23. Tassotti con Bonera per salvare la stagione in Serie C

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terzultimo posto, piena zona playout, -5 dalla salvezza diretta e +7 dalla retrocessione senza passare dagli spareggi. Dopo un mercato di riparazione che ha portato una pedina “over 30“ per reparto dallaB (Camporese, Branca, Magrassi), oltre a giovani di categoria (Quirini e Ianesi) da aggiungere ai propri gioellini. Così, il ko nello scontro salvezza contro la Lucchese, dopo le pur incoraggianti prestazioni con risultati anche beffardi con Spal (2-1), Rimini (0-0) e Ascoli (1-1), era sembrato il canto del cigno disulla panchina di Milan Futuro. Settimana calda, con le candidature di Alberto Bollini (Nazionale Under 19), Federico Guidi (Primavera) e Massimo Oddo (ultima panchina a Padova la scorsa) ad avvicendarsi. Diversa, però, la scelta della società che ha deciso di inserire nello staff tecnico Mauro: più di 400 presenze in rossonero da calciatore tra il 1980 e il 1997, dal 1997 al 2016 allenatore della Primavera, soprattutto vice ma anche a tratti guida della prima squadra, osservatore.