Ilfoglio.it - La normalizzazione nell’ombra tra sauditi e israeliani: fatti, progetti e il futuro di Gaza

Leggi su Ilfoglio.it

Gerusalemme. Per lunghi mesi, dall’inizio della guerra in corso tra Israele e Hamas, il desolato tabellone delle partenze all’aeroporto Ben Gurion ci ha raccontato una storia: a fron. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti